Governo de MS recebe nova turma do Programa Trainee de Gestão Pública

Saul Schramm

O Governo de Mato Grosso do Sul recebeu nesta segunda-feira os 20 novos integrantes do Programa Trainee de Gestão Pública. A recepção contou com a presença do governador Eduardo Riedel, secretários estaduais, gestores e coordenadores. Criada em 2015, ainda na gestão de Riedel como secretário de Governo e Gestão Estratégica, a iniciativa busca atrair jovens talentos para contribuir com a modernização da administração pública.

Os profissionais selecionados são de diversas regiões do Brasil e apresentam alto nível de qualificação, com formações em áreas como Direito, Relações Internacionais, Administração Pública, Meio Ambiente, entre outras. Grande parte possui dupla graduação e experiências em diferentes setores, como o público, o privado e o terceiro setor.