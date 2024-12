Governo de MS reforça infraestrutura e educação em Sonora

Infraestrutura da cidade / Saul Schramm/Governo do Estado

Sonora vive um novo capítulo em sua história de desenvolvimento com a entrega de um robusto pacote de obras, que totaliza mais de R$ 20 milhões em investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul. Em uma solenidade oficial realizada nesta segunda-feira (30), o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, representando o governador Eduardo Riedel, liderou as inaugurações que impactam diretamente a infraestrutura urbana, educação e economia local.

Entre as obras entregues está o recapeamento das avenidas do Povo e Pedro Pedrossian, que receberam investimento de R$ 2,1 milhões, via MS Ativo, cujo programa destinará, inicialmente, mais de R$ 17,6 milhões para melhorias no município.

Também foram entregues a pavimentação e drenagem no bairro Novos Tempos II, um investimento de R$ 7,9 milhões que irá contribuir significativamente para a mobilidade urbana da região.

Outro destaque foi a implantação da infraestrutura do Polo Empresarial Otta Francisco Ewerling. Com um investimento total de R$ 10 milhões do Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico (PRÓ-DESENVOLVE), o pólo representa um importante passo para o fortalecimento econômico de Sonora, com potencial para atrair novos empreendimentos e gerar empregos.

"Este é um exemplo claro de como trabalhamos em prol do desenvolvimento econômico sustentável. O Pólo Empresarial será um motor de geração de renda e oportunidades para Sonora", enfatizou Barbosinha.

Investimento na educação

Além do setor de infraestrutura urbana, também foi realizada a entrega do Centro de Educação Infantil Francisco Giobbi, construído com recursos federais, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O espaço foi projetado para atender cerca de 300 crianças e oferece um ambiente seguro e funcional, garantindo condições ideais para o aprendizado.

"Investir na educação é assegurar o futuro das nossas crianças. Este novo centro representa um marco para a formação de cidadãos preparados para os desafios do amanhã", destacou o vice-governador, seguido por Verruck, que reforçou a importância do investimento na educação infantil como um dos pilares para o desenvolvimento social.

*Com informações daComunicação do Governo do Estado