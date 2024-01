Governo de MS "reforma" primeiro escalão de secretários

Paulo Francis/ Campo Grande News

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (26), o governador do Estado, Eduardo Riedel, anunciou uma “reforma” no seu primeiro escalão de secretários.



O empresário Rodrigo Perez, assume a pasta de Governo e Gestão Estratégica, no lugar de Pedro Caravina. Com isso, Caravina retorna a sua cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa.



Outra mudança importante é que, no dia 09 do próximo mês a titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, Ana Carolina Nardes, também deixará a pasta. Ela deve permanecer no governo, porém, em outra função que ainda não foi revelada.



O governador anunciará ainda o novo secretário e nomeia mais três adjuntos: na SED (Secretaria Estadual de Educação), Setesc (Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Cultura) e SEC (Secretaria Estadual de Cidadania).