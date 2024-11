Governo de MS reitera e fortalece o compromisso com as administrações municipais

Bruno Rezende

Uma nova fase se inicia nas 79 cidades de Mato Grosso do Sul, com o desenvolvimento e fortalecimento da gestão municipalista no Estado. Ontem (4) à noite, cerimônia promovida pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) reuniu os gestores que estarão à frente, a partir do ano que vem, das prefeituras municipais.



O evento foi marcado com a presença de autoridades do executivo estadual e legislativo, inclusive, do governador do Estado, Eduardo Riedel, que lembrou de maneira especial que as urnas revelaram 13 mulheres eleitas para governar seus municípios a partir de 2025.



"Isso é um sinal importante para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil: o maior número de prefeitas eleitas em toda a história do Estado".



Em sua mensagem aos gestores municipais, Riedel desejou muito sucesso para os prefeitos e prefeitas que assumirão a gestão e um agradecimento àqueles que estão deixando o cargo, pela parceria entre municípios e o Estado.



"Que todos façam a transição com serenidade e sabedoria, olhando pra frente. E a parceria é o verdadeiro espírito do municipalismo com os cidadãos e cidadãs sul-mato-grossenses".



Também durante a solenidade, o governador Riedel foi homenageado com a Medalha de Honra ao Mérito Municipalista, condecoração concedida pela Assomasul a líderes e personalidades que, por meio de suas ações e compromissos, contribuem significativamente para o desenvolvimento e fortalecimento do municipalismo no Estado.



O presidente da Assomasul, Valdir Couto de Souza Junior, destacou o empenho do Governo do Estado para o equilíbrio das contas públicas municipais no ano passado, com a transferência de recursos. "O senhor, governador, fez também uma transferência 'Fundo a Fundo', totalizando entre as emendas parlamentares e o 'Fundo' mais de R$ 140 milhões, naquele momento ali, positivar as contas públicas", afirmou.



A partir de hoje (5), toda a equipe do Governo do Estado, juntamente com o governador participará na capital do 2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, que conta com a correalização do Sebrae-MS. O objetivo principal do encontro com os gestores municiapis é preparar as administrações para enfrentar desafios e implementar soluções criativas em suas gestões administrativas.



O Congresso irá fornecer até a próxima quarta-feira (6) uma extensa programação com paletras de especialistas que irão abordar temas como inovação, economia, desenvolvimento regional e liderança.