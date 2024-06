Governo de MS supera R$ 400 milhões em novas obras nos municípios

Divulgação

O Governo do Estado está investindo pesado nas obras de infraestrutura em Mato Grosso do Sul através do programa MS Ativo Municipalismo, firmando convênios e parcerias com os 79 municípios.



O Diário Oficial desta sexta-feira (7) anuncia a publicação do convênio número 642/2024, firmado entre a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e o município de Corguinho. Este recurso, no valor de R$ 1.863.995,72, será destinado à pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do bairro Centro II.



Nos últimos meses, a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), à qual a Agesul é vinculada, tem intensificado parcerias com os prefeitos municipais. Já foram garantidos 111 convênios, somando mais de R$ 418 milhões.



O programa MS Ativo tem sido um poderoso instrumento para a cooperação entre o Governo do Estado e os municípios, fortalecendo parcerias para o desenvolvimento local. Em 2024, o investimento planejado para obras de infraestrutura urbana, construção civil, estradas, pontes, vias vicinais, além de melhorias em energia e logística nos aeroportos e aeródromos municipais, deve alcançar R$ 2,8 bilhões.



"Estamos comprometidos em fortalecer as parcerias com os municípios, levando obras em várias frentes. São investimentos em obras que vão para atender saúde, educação, centros de convivência, mais asfalto nas ruas das cidades, novas estradas, sempre buscando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura em todo o Estado. Isso melhora a vida de quem está no município", afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo.