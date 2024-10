Governo de MS transfere Dia do Servidor Estadual para 14 de novembro

Decreto não se aplica aos serviços essenciais / Divulgação

O Governo do Mato Grosso do Sul declarou ponto facultativo no dia 14 de novembro em comemoração ao dia do servidor público estadual. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (10), no Diário Oficial do Estado. Ele vale para a administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

Com esta decisão, haverá expediente normal nas repartições públicas estaduais no dia 28 de outubro, data que comemora o dia do servidor, em virtude do adiamento para 14 de novembro. A nova comemoração será na véspera do Feriado da Proclamação da República (15 de novembro).

Em relação ao ponto facultativo, o decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel destaca que seus efeitos não se aplicam aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

*Com informações do Governo do Estado