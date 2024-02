Governo de MS vai realizar obra na MS-306 em Chapadão do Sul

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul mantém agenda de planejamento para definir as prioridades de investimentos, obras e ações nos municípios. Com a continuidade dos projetos voltados ao municipalismo, o governador Eduardo Riedel recebeu na manhã desta sexta-feira (2) o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug.

“Temos compromissos com os municípios, e com Chapadão do Sul. Por isso vamos fazer a obra da travessia urbana da MS-306, que com certeza, vai melhorar a vida da população, dar mais segurança na área urbana e conforto para quem usa a rodovia”, disse Riedel.

A reunião de trabalho, com foco na organização dos projetos com apoio do Governo do Estado, tem importância também para o planejamento municipal. “Eu vejo que é muito importante para que a gente faça uma programação e direcionar os nossos recursos. Fazer esse encontro no início do ano é importante, especialmente porque é ano eleitoral e precisamos ter agilidade. O Governo está presente, a gente sabe, que em todos os municípios. E Chapadão do Sul tem obras estruturantes que vão ajudar nosso crescimento e desenvolvimento, com o apoio do Estado”, afirmou Krug.

A MS-306, corta a cidade entre a Avenida Dois e Rua Brasil, que são vias urbanas. O reordenamento viário vai contribuir na segurança dos moradores da cidade, melhorar a mobilidade urbana, além de possibilizar o uso do contorno rodoviário.

“A principal obra que pedimos, e fomos atendidos pelo governador, é o trecho urbano da MS-306, que vai ter o contorno. Vamos transformar a via e o Estado vai ajudar a executar, isso vai mudar a infraestrutura de Chapadão do Sul, com o trânsito local, urbano como prioridade”, disse o prefeito.

Em junho de 2023 foi lançada a pedra fundamental do novo contorno viário da rodovia. A obra é realizada pelo Grupo Way-306, responsável pela administração da rodovia, sendo feita em uma extensão de 12,5 km, margeando a linha férrea, promovendo a interligação do traçado.

A obra do contorno vai proporcionar a modernização viária da cidade, com redução do risco de acidentes no trecho, que recebe trânsito pesado de cargas. Após a conclusão do anel viário, o projeto de reestruturação do trecho urbano da rodovia deverá contar com parque linear no trecho de 6,2 km, além de obras na Rua Brasil e Avenida Dois.

Para alterar o traçado original foi feito uma análise técnica pela Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS), que é responsável por fiscalizar a concessão estadual da rodovia.

O secretário Hélio Peluffo (Seilog), além de deputados estaduais, vereadores e outras autoridades do município, também participaram da reunião, realizada na Governadoria.