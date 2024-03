Governo de MS vai reformar no Hemocentro Regional de Dourados

Atendimento será remanejado durante as obras / Divulgação

O Hemocentro de Dourados vai passar por reforma geral, com reorganização do estacionamento, troca do telhado, mudança das instalações elétricas, modernização da climatização, pintura, substituição do gerador e layout novo.

O investimento, da ordem de R$ 2,8 milhões, foi confirmado pelo governador Eduardo Riedel, após atender estudos realizados por meio da equipe técnica da SES (Secretaria de Estado de Saúde) com a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), considerando essa necessidade regional.

"Com essas obras, vamos melhorar as estruturas de saúde tanto para quem trabalha quanto para quem é atendido. Vamos oferecer as condições necessárias para que a saúde preste um atendimento cada vez melhor ao cidadão", destaca o secretário Hélio Peluffo, da Seilog.

Extrato do contrato publicado no Diário Oficial do Estado, entre a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) - por meio do diretor-presidente Mauro Azambuja Rondon Flores - com a empreiteira Trento Soluções em Construções Ltda confirma os novos investimentos em Dourados.

Por conta da instalação do canteiro de obras no local, as atividades do Hemosul no Município vão atender, a partir de segunda-feira (4) em novo endereço: rua Oliveira Marques, 2.535, no Jardim Central. Nesse final de semana, desta quinta (29) até o domingo (3 de março), não haverá coleta de sangue na unidade em razão da mudança das instalações.