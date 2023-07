Governo Digital: Detran adota prova on-line para mais nove municípios de MS

Procedimento já é adotado em diversas cidades do Estado / Foto: Divulgação

A partir de agosto, nove municípios de Mato Grosso do Sul passam a adotar a prova de primeira habilitação exclusivamente na modalidade on-line. A medida adotada pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) tem a intenção de agilizar o procedimento, ampliando a comodidade dos candidatos.

A prova on-line será adotada em Bela Vista, Bodoquena, Camapuã, Cassilândia, Itaquiraí, Ivinhema, Mundo Novo, Sete Quedas e Sonora.

O diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Santos, esclarece que na geração da prova on-line é utilizado o mesmo banco de questões utilizado na prova escrita, não havendo diferença quanto ao grau de dificuldade entre as modalidades das provas. "A ferramenta é extremamente intuitiva e de fácil navegação, sendo apresentada a questão devendo a resposta ser selecionada no sistema, minimizando a ocorrência de marcações erradas em gabarito. Antes da conclusão do exame, a prova pode ser revisada, sendo o resultado da avaliação divulgado ao candidato no ato da finalização da prova", explica Luiz Fernando.

Hoje, o procedimento já é adotado em diversas cidades do Estado, como Três Lagoas, Corumbá, Dourados e Campo Grande. "A prova on-line é um avanço na era digital que nos possibilita mais agilidade no processo de habilitação e traz uma comodidade maior aos nossos candidatos a primeira CNH", comenta o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Júnior.