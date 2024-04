Governo do Estado abre licitação para obras em rodovias e vias urbanas

O anseio por melhorias na infraestrutura urbana e a busca por obras que respeitem o meio ambiente nos municípios sul-mato-grossenses estão prestes a se tornar realidade, com a homologação de licitações que vão beneficiar os municípios de Sete Quedas, Campo Grande, Bandeirantes e Água Clara.

O Governo do Estado divulgou esta semana, no Diário oficial do Estado, avisos de homologação de licitação para execução da obra de infraestrutura urbana, abrangendo a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais para Sete Quedas; o segundo lote da obra da Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande; e licitou a elaboração de estudos ambientais, para o licenciamento ambiental das obras de implantação de pavimentação de trechos das rodovias estaduais: MS-245 e MS-324 nos municípios de Bandeirantes e Água Clara. Juntos, essas obras somam mais de R$ 21,8 milhões.

No município de Sete Quedas, a empresa TS Construtora Ltda foi a vencedora da concorrência para a execução da obra de infraestrutura urbana, abrangendo a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em partes das avenidas Concórdia, 1ª de Maio, 28 de Agosto, Iporã, Arthur Alves da Rocha e rua Antônio Costa Sobrinho, no Jardim Paraíso. O valor total do contrato alcança R$ 5.838.126,91.

Já em Campo Grande, a empresa Equipe Engenharia Ltda se destaca na concorrência para a realização da obra de restauração funcional do pavimento (recapeamento) na Avenida Duque de Caxias, no trecho entre o Núcleo Industrial e o Aeroporto Internacional, Lote 02, que fica localizado do lado esquerdo da via. O contrato foi firmado no valor total de R$ 15.938.723,84.

Em rodovias, a Agesul licitou a elaboração de estudos ambientais, para o licenciamento ambiental das obras de implantação de pavimentação para o lote 2 da rodovia MS-245 que vai do trecho no km 14,721 até o km 35,06 e da rodovia MS-324 até o final do trecho pavimentado, no entroncamento da MS-245. São mais de 43 quilômetros de rodovias que vão atender os municípios de Bandeirantes e Água Clara com um investimento de mais de R$ 76 milhões.

O secretário de Infraestrutura e Logística (Seilog), Helio Peluffo, destaca que esses investimentos representam um avanço significativo para atender às demandas dos municípios e melhorar sua infraestrutura.

“A população aguarda com expectativa o início e conclusão dessas importantes obras, que prometem trazer melhorias significativas à mobilidade urbana e à qualidade de vida das pessoas nas regiões beneficiadas. É o municipalismo cada dia mais ativo no Mato Grosso do Sul”, completa Peluffo.

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul