Governo do Estado forma 52 novos oficiais da PMMS na quinta-feira

A segurança pública de Mato Grosso do Sul passa a contar com 52 novos oficiais da Polícia Militar nesta quinta-feira (17). A solenidade de formatura dos novos oficiais será às 18h, no Comando-Geral da PMMS, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O Curso de Formação de Oficiais da PMMS teve duração de dois anos. Neste período, foram ministradas instruções teóricas e práticas sobre a atividade policial, ciências militares e da gestão pública. Os 52 novos oficiais serão lotados em Campo Grande e no interior do Estado.

Essa é a 2ª edição do Curso de Formação de Oficiais 100% realizada em Mato Grosso do Sul. Anteriormente, esse tipo de formação acontecia em outras unidades da Federação e tinham duração de até 3 anos.

Com a formatura, os então alunos-oficiais serão galgados à aspirantes a oficial, através da simbologia de devolução dos espadins (símbolo do aluno-oficial) e recebimento das espadas (símbolo dos oficiais militares).

O curso de formação de oficiais teve início em julho de 2021 e terminou em agosto de 2023, completando ao todo 2.953 horas-aulas, em que os novos policiais militares passaram por um rigoroso programa de formação, que abrangeu disciplinas de gestão, aspectos legais e práticas essenciais, como tiro e práticas operacionais, entre outras, capacitando-os para as funções operacionais e administrativas.

“É um evento único e de muito orgulho para a nossa Corporação”, destaca a Comandante-Geral em exercício da PMMS, coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião.