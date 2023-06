Governo do Rio transfere presos para o Mato Grosso do Sul

Através de uma megaoperação, o governo do estado transferiu presos considerados de alta periculosidade do Rio para um presídio de segurança máxima no Mato Grosso do Sul.

Na semana passada, a justiça autorizou, a pedido do governo do estado, a transferência de 31 lideranças criminosas para presídios federais. Agora, há pouco, sete detentos foram levados de Bangu 3 para a Base Aérea do Galeão. Alguns seguiram em três helicópteros. Outros foram levados em comboio pela Avenida Brasil, que teve policiamento reforçado. Todos foram algemados nos pés e nas mãos.