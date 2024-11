Governo e prefeituras dão início a novas estratégias em MS

João Garrigó

O 2º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, promovido pela Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), iniciou na tarde desta segunda-feira (4) com um forte compromisso entre Governo do Estado e prefeituras, enfatizando a continuidade dessa parceria para o desenvolvimento de todas as cidades sul-mato-grosense. O evento acontece no Bosque Expo e encerra na próxima quarta-feira (6).



Representando o Governo do Estado, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, ressaltou o valor do municipalismo como vocação do governo e a necessidade de uma gestão municipal voltada para os resultados que beneficiam diretamente a população.



"O municipalismo é a base da nossa gestão. Governar com foco no desenvolvimento dos municípios é governar para as pessoas. Nosso lema, 'fazer bem feito para fazer dar certo', é mais que uma frase; é um compromisso com cada cidadão de Mato Grosso do Sul", declara Barbosinha, ao reforçar o apoio contínuo do Estado para atender às demandas das cidades.



O evento contou também com a participação de lideranças empresariais e de entidades que promovem o desenvolvimento municipal, como o diretor-presidente do Sebrae/MS, Cláudio Georges Mendonça, que reiterou a importância do empreendedorismo local como alavancar para o crescimento sustentável.



"Nossa missão é fortalecer o empreendedorismo em cada município, criando oportunidades que gerem emprego e desenvolvimento econômico", afirma Mendonça.



O presidente da Assomasul, Valdir Júnior, destacou o papel do congresso na união dos prefeitos para troca de experiências e alinhamento de estratégias em prol de cada cidade do Estado. "Este congresso simboliza a união dos prefeitos e do governo de MS para enfrentar desafios comuns e alcançar resultados que impactem positivamente a vida da população", pontua Valdir.



Homenagens



Outro momento de destaque, neste primeiro dia de Congresso, foi a entrega da Medalha do Mérito de Honra Municipalista, que reconhece líderes comprometidos com o fortalecimento das cidades. O vice-governador Barbosinha, homenageado pela gestão municipalista, reforçou que essa honraria é reflexo do compromisso de todo o time de governo com o progresso das cidades.



Também receberam a outorga: o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae MS e correalizador do congresso, Maurício Saito; diretor-superintendente do Sebrae MS e corealizador, Claudio Georges Mendonça; presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro; representante do TJMS; ex-governador Reinaldo Azambuja; procurador-geral de Justiça, Romão Ávila Jr; o diretor da Caixa Econômica Federal, Cristiano Boaventura de Medeiros, dentre outras personalidades.



Para fortalecer ainda mais essa parceria, o evento também destacou o programa 'MS Ativo Municipalismo', que será detalhado ao longo da programação com a presença do governador Eduardo Riedel. O projeto visa alinhar as ações do Estado às necessidades específicas de cada município, criando políticas públicas direcionadas às áreas da saúde, assistência social, infraestrutura e educação, e de forma ainda mais eficiente.



"Não comemoramos apenas os municípios, mas também a liderança inspirada pelo governador Eduardo Riedel, que, à frente desse time de governo dedicado, transformou Mato Grosso do Sul em um modelo de gestão integrada e eficaz. Esse esforço conjunto, fortalecido pelo diálogo constante com os municípios e pelo respeito às particularidades de cada município, é o que nos permite avançar, trazendo desenvolvimento e oportunidades para todos", destaca o vice-governador Barbosinha.



Programação



O evento segue nesta terça-feira (5) com diversas palestras. Às 14, o governador de MS Eduardo Riedel e secretários de Estado farão uma apresentação sobre programas e projetos em andamento, entre eles o “MS Ativo Municipalismo”, que apresenta um novo conceito de cooperação entre Estado e municípios, e visa instituir um novo modelo de gestão pública orientada a resultados, baseada em dados e metas a serem atingidas de modo a garantir entregas melhores para a população.



Com essa ação, o Governo e as prefeituras participam ativamente da construção de políticas personalizadas, que atendam as demandas locais e específicas de cada município.