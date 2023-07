Governo fecha contratos para novas pontes em Rio Verde e Coxim

Em benefício de quem vive e trabalha na área rural de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado segue substituindo pontes de madeira por estruturas de concreto em várias regiões. São mais de 30 contratos ativos na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) para essas obras.

E nesta segunda-feira (17), dois novos contratos para construção de quatro pontes foram publicados no DOE-MS (Diário Oficial do Estado). Duas serão construídas em Rio Verde e duas em Coxim.

Conforme as publicações, em Rio Verde, as travessias em concreto armado serão construídas em rodovias vicinais. Uma será a Ponte Cabeceira Córrego Fundo e outra a Ponte Grota Córrego Fundo. Ambas ficarão no acesso à Serra Pindaivão e terão 20 metros de comprimento por seis de largura.

Em Coxim, as pontes em concreto armado também serão erguidas em estradas vicinais, sendo uma sobre o Córrego Matinha, com 20 metros de comprimento por seis de largura, e outra sobre o Córrego Onça, com 49,6 metros de comprimento por seis de largura.

Juntas, as construções de Rio Verde e Coxim representam R$ 6,1 milhões de investimento.

Um terceiro contrato divulgado pela Agesul trata da elaboração do projeto executivo de engenharia para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Guiraí, na rodovia MS-145, em Jateí. Esse projeto tem valor de R$ 44,3 mil.

Mais detalhes sobre as contratações podem ser obtidos no DOE-MS de hoje, a partir da página 70, disponível no link https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11214_17_07_2023.