Governo Federal determina retirada de algemas de brasileiros deportados dos EUA

No total, 79 passageiros estavam a bordo do avião, sendo 11 mulheres, 62 homens e seis crianças / Antônio Lima/Secom

A Polícia Federal recebeu na noite desta sexta-feira (24), em Manaus, um voo vindo dos Estados Unidos com 88 brasileiros. A aeronave, que tinha como destino a cidade de Belo Horizonte (MG), apresentou um problema técnico.

Os brasileiros que chegaram algemados foram recebidos e imediatamente liberados das algemas pela Polícia Federal, na garantia da soberania brasileira em território nacional e dos protocolos de segurança em nosso país.

A Polícia Federal proibiu que os brasileiros fossem novamente detidos pelas autoridades americanas.

Os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto. No local, receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros para banhos dos brasileiros.

Por determinação do presidente Lula, uma aeronave da Força Aérea Brasileira transportará os brasileiros para o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, na tarde deste sábado (25).

Os brasileiros serão acompanhados e protegidos pelos militares da FAB e policiais federais brasileiros.

Na manhã deste sábado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informou o presidente Lula, sobre uma tentativa de autoridades dos Estados Unidos de manter cidadãos brasileiros algemados durante o voo de deportação para o Brasil. A situação foi comunicada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues.

Por orientação de Lewandowski, a Polícia Federal recepcionou os brasileiros e determinou às autoridades e representantes do governo norte-americano a imediata retirada das algemas.

O ministro destacou ao presidente o flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros.

Ao tomar conhecimento da situação, o presidente Lula determinou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) fosse mobilizada para transportar os brasileiros até o destino final, de modo a garantir que possam completar a viagem com dignidade e segurança.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública enfatiza que a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valores inegociáveis.

Auxílio

O Governo do Amazonas está auxiliando no atendimento de passageiros deportados dos Estados Unidos, que chegaram à Manaus no início da noite de sexta-feira, após problema técnico apresentado na aeronave, que tinha como destino final o estado de Minas Gerais. Foram disponibilizados para os brasileiros colchões, atendimento médico, alimentação e água, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Corpo de Bombeiros do Amazonas (Cbmam) e Defesa Civil.

No total, 79 passageiros estavam a bordo do avião, sendo 11 mulheres, 62 homens e seis crianças. Todos foram acomodados em uma sala do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e devem aguardar um novo voo para Belo Horizonte, com previsão de saída da capital amazonense às 16h deste sábado.

De acordo com a titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, o apoio da secretaria é essencial para assegurar o bem-estar de todos.

“A principal solicitação aqui é o atendimento humanizado, então estamos nos fazendo presentes para garantir que os direitos desses cidadãos sejam preservados”, destacou a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa.

No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas também presta apoio com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, como explica o Comandante de Socorro da capital, tenente Éverton Augusto.

“Alguns passageiros já possuem algumas patologias e precisam de acompanhamento do uso de medicação, então estamos identificando esses pacientes para que eles possam receber assistência”, disse o Comandante de Socorro da capital, tenente Éverton Augusto.

Para Sinval de Oliveira, de 51 anos, passageiro que estava no voo, a rapidez e atendimento humanizado das equipes do Governo do Amazonas trouxeram conforto em meio ao momento delicado vivido por todos.

“Estou muito impressionado com o atendimento. Morava no Estados Unidos há 35 anos e chegamos aqui com esse incidente. Rapidamente, recebemos toda a assistência e tenho só a agradecer a todos da equipe do Corpo de Bombeiros e de Direitos Humanos”, disse o passageiro, Sinval de Oliveira.

*Com informações da Agência Gov.br