Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 16:35

Buscar

Últimas notícias
X
Serviços

Governo Federal já devolveu R$ 1,29 bilhão a aposentados e pensionistas

Mais de 2,3 milhões de beneficiários já aderiram ao acordo de ressarcimento, que segue disponível

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 16:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O ressarcimento é feito diretamente na conta onde o beneficiário recebe sua aposentadoria ou pensão / Divulgação/ INSS

O Governo Federal já devolveu R$ 1,29 bilhão a aposentados e pensionistas que sofreram descontos associativos indevidos em seus benefícios previdenciários. Desde o início dos pagamentos, em 24 de julho, mais de 2,3 milhões de pessoas aderiram ao acordo de ressarcimento — o que representa cerca de 70% do total de beneficiários aptos a receber.

De acordo com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), os pagamentos são realizados em até três dias úteis após a adesão, e 99% dos que já assinaram o acordo devem ter recebido os valores até a próxima segunda-feira (15). O ressarcimento é feito diretamente na conta onde o beneficiário recebe sua aposentadoria ou pensão, com pagamento integral e correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Leia Também

• PF deflagra nova fase de operação que apura fraudes no INSS

• Novo portal permite consulta a decisões do INSS e facilita contestação

• PF deflagra operação contra fraudes em benefícios do INSS em Campo Grande

Quem pode aderir?

O acordo de ressarcimento é voltado para beneficiários que:

  • Contestaram descontos e não receberam resposta da entidade responsável em até 15 dias úteis;
  • Sofreram descontos entre março de 2020 e março de 2025;
  • Têm processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido os valores e estejam dispostos a desistir da ação.

Para os casos de ações judiciais individuais abertas antes de 23 de abril de 2025, o INSS pagará honorários advocatícios de 5%.

Como funciona a adesão?

O processo é simples, gratuito e pode ser feito sem a necessidade de envio de documentos:

  • Contestar o desconto – Pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios.
  • Aguardar resposta da entidade – Há um prazo de até 15 dias úteis.
  • Sem resposta? – O sistema libera a opção de adesão ao acordo.
  • Aderir ao acordo – Pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.
  • A adesão não pode ser feita pela Central 135.

No aplicativo, é necessário acessar com CPF e senha, clicar em “Consultar Pedidos” → “Cumprir Exigência”, rolar até o comentário mais recente, selecionar “Sim” em “Aceito receber” e confirmar o envio.

Prazos e orientações

A contestação de descontos pode ser feita até, no mínimo, 14 de novembro de 2025, e a adesão ao acordo continuará disponível mesmo após essa data.

A orientação do INSS é para que os beneficiários fiquem atentos a possíveis golpes. O instituto não envia links, não cobra taxas e não solicita dados pessoais por SMS ou mensagens. Toda a comunicação é feita exclusivamente pelos canais oficiais:

Aplicativo Meu INSS

  • Site: gov.br/inss
  • Central 135
  • Agências dos Correios

O INSS reforça que qualquer tentativa de contato fora desses canais deve ser ignorada e, se possível, denunciada.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Inmet

Sexta-feira promete ser quente com 42ºC em Aquidauana e sem chuvas

Trânsito

Motociclista fica ferida após colisão com caminhão na Avenida Pantaneta

Saúde

Lei torna oficial a campanha Setembro Amarelo em todo o Brasil

Lei estabelece campanha Setembro Amarelo anual para ações de saúde

Geral

1ª Bienal do Pantanal promete agitar cenário cultural de MS

Publicidade

Geral

Projeto garante folga anual para mulheres realizarem exames preventivos

ÚLTIMAS

Geral

Moinho Cultural recebe mais de R$ 100 mil em emendas parlamentares em Corumbá

Recursos serão aplicados em melhorias estruturais e tecnológicas, fortalecendo projetos culturais e educacionais

Saúde

Agentes de saúde de Anastácio recebem treinamento em primeiros socorros

O treinamento foi ministrado pelo instrutor ST Toledo, voluntário da Cruz Vermelha, e incluiu técnicas de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) e de desengasgo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo