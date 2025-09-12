Mais de 2,3 milhões de beneficiários já aderiram ao acordo de ressarcimento, que segue disponível
O ressarcimento é feito diretamente na conta onde o beneficiário recebe sua aposentadoria ou pensão / Divulgação/ INSS
O Governo Federal já devolveu R$ 1,29 bilhão a aposentados e pensionistas que sofreram descontos associativos indevidos em seus benefícios previdenciários. Desde o início dos pagamentos, em 24 de julho, mais de 2,3 milhões de pessoas aderiram ao acordo de ressarcimento — o que representa cerca de 70% do total de beneficiários aptos a receber.
De acordo com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), os pagamentos são realizados em até três dias úteis após a adesão, e 99% dos que já assinaram o acordo devem ter recebido os valores até a próxima segunda-feira (15). O ressarcimento é feito diretamente na conta onde o beneficiário recebe sua aposentadoria ou pensão, com pagamento integral e correção monetária pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
Quem pode aderir?
O acordo de ressarcimento é voltado para beneficiários que:
Para os casos de ações judiciais individuais abertas antes de 23 de abril de 2025, o INSS pagará honorários advocatícios de 5%.
Como funciona a adesão?
O processo é simples, gratuito e pode ser feito sem a necessidade de envio de documentos:
No aplicativo, é necessário acessar com CPF e senha, clicar em “Consultar Pedidos” → “Cumprir Exigência”, rolar até o comentário mais recente, selecionar “Sim” em “Aceito receber” e confirmar o envio.
Prazos e orientações
A contestação de descontos pode ser feita até, no mínimo, 14 de novembro de 2025, e a adesão ao acordo continuará disponível mesmo após essa data.
A orientação do INSS é para que os beneficiários fiquem atentos a possíveis golpes. O instituto não envia links, não cobra taxas e não solicita dados pessoais por SMS ou mensagens. Toda a comunicação é feita exclusivamente pelos canais oficiais:
Aplicativo Meu INSS
O INSS reforça que qualquer tentativa de contato fora desses canais deve ser ignorada e, se possível, denunciada.
