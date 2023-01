Governo inicia manutenção e reparos em erosão no trecho da MS-320

Buraco na pista coloco motoristas em risco / (Foto: Correios News)

Em comunicado, o governo esclareceu que equipes estão no local desde terça-feira (24). O problema foi constatado próximo do Km 98 da rodovia, entre o Posto Vera Cruz e Alto Sucuriú, no distrito de Pouso Alto, em Paraíso das Águas, na noite de segunda-feira, 23 de janeiro.

A Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) e a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) informam que já estão trabalhando na recuperação do trecho da MS-320, após as fortes chuvas que causaram o degaste da rodovia.

“A 3ª Residência Regional de Três Lagoas está empenhada no trabalho. Todo o sedimento carregado pela enxurrada foi retirado da pista, que teve a sinalização reforçada para preservar a segurança de motoristas e passageiros que passam pelo trecho. Uma escavadeira foi enviada para o local para refazer as bacias de contenção na faixa de domínio”, pontuou o comunicado.

O trecho danificado é um declive e o terreno da região é arenoso. Nesse cenário, as bacias de contenção são utilizadas para diminuir a velocidade da água, evitando estragos no pavimento. Por isso, a Agência alerta sobre importância da população não alterar ou modificar as bacias de contenção, já que elas protegem as rodovias de erosões e outros problemas.