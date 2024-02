Governo investe R$ 7,9 milhões em reformas de escolas

Com enfoque na modernização das unidades da Rede Estadual de Ensino, o Governo do Estado investe R$ 7,9 milhões em reforma e ampliação de três escolas nos municípios de Nioaque, Terenos e Anastácio. Os contratos para execução das obras foram publicados nesta quarta-feira (7), no Diário Oficial do Estado.

A Escola Estadual Rural Padroeira do Brasil, localizada em Nioaque, no assentamento Padroeira do Brasil, receberá investimento no montante de R$ 4.5 milhões, em serviços de reforma geral e ampliação. A unidade oferta ensino fundamental anos finais e ensino médio, ambos em tempo integral.

Para o gestor Cristiano Angélico Silva Rosa a reforma geral e ampliação da sua unidade é a realização de um sonho. “Ainda mais a construção da quadra poliesportiva não imaginávamos que iria acontecer, pois estávamos esperando desde a criação da escola em 1984, grato pelo olhar humano do governador e da SED para nossa querida unidade que tem suas necessidades específicas e transformará nosso sonho em realidade”.

A Escola Estadual Indígena Guilhermina da Silva, localizada na aldeia Aldeinha, em Anastácio, receberá os serviços de reforma e ampliação no valor de R$ 1,3 milhão. Já a Escola Estadual Eduardo Perez, localizada no Jardim América, em Terenos, receberá investimentos de R$ 1,9 milhão para serviços de ampliação de blocos e execução de passarela.

O prazo para as empresas responsáveis concluírem os trabalhos nas unidades em Nioaque, Terenos e Anastácio será de 365 dias (1 ano), assim que for dada a ordem de serviço pela SED (Secretaria Estadual de Educação).