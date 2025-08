Governo lança licitação de R$ 102 milhões para pavimentar MS-324

A licitação será conduzida sob o critério de menor preço / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (1º) o aviso de licitação para a pavimentação de um novo trecho da rodovia MS-324, em Água Clara. O investimento previsto é de R$ 102 milhões, com extensão de 22,76 quilômetros — entre o fim do trecho já pavimentado até o entroncamento com a MS-245.

A obra faz parte do chamado Corredor da Celulose, rota estratégica para o transporte da produção florestal e agroindustrial do Estado. A região de Água Clara também concentra atividades relevantes na avicultura, como a produção de ovos, além de ser polo agropecuário com forte presença das indústrias de grãos e madeira.

A concorrência será realizada no dia 19 de agosto, às 8h30 (horário de MS), por meio da plataforma eletrônica do Governo Estadual, no portal ekronos.ms.gov.br. O edital pode ser acessado tanto nesse endereço quanto no site da Agesul e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

A licitação será conduzida sob o critério de menor preço, com regime de execução por empreitada, na modalidade de preço unitário. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, a obra integra o plano estadual de modernização da malha rodoviária e busca melhorar a competitividade logística da região.

“Essas intervenções conectam regiões e abrem caminho para novos investimentos. A MS-324 será um elo importante para o setor produtivo e para a mobilidade local”, avaliou o secretário.

O gerente de Obras Viárias da Agesul, Adriano Kawahata, também ressaltou que a rodovia integra um projeto mais amplo de articulação logística no Estado. “Estamos falando de obras que dão acesso, promovem mobilidade e fortalecem o escoamento de produção. São investimentos com retorno direto na economia e na vida da população”, afirmou.

A pavimentação da MS-324 se soma a outros projetos financiados com recursos do BNDES. Estão em andamento obras na MS-276 (60,5 km), MS-436 (111,5 km) e MS-347 (31,1 km), que juntas somam mais de R$ 531 milhões em investimentos. Os projetos priorizam o fortalecimento da infraestrutura logística e a integração regional.

Com a nova licitação, o Estado dá sequência à expansão da malha viária e reforça seu papel como corredor estratégico entre os principais polos de produção e os centros logísticos do país.

