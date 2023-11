Governo lança licitações para obras em Fátima do Sul, Rio Verde, Jardim e Campo Grande

Trecho em Campo Grande / Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), publicou várias licitações nesta sexta-feira (24) para obras de infraestrutura em Campo Grande, Rio Verde, Fátima do Sul e Jardim. São investimentos em iluminação pública, restauração de pavimento e até melhorias em pátios de aeródromos.

Para Fátima do Sul será feita a restauração do contorno viário da cidade, que fica no entroncamento da BR-376, MS-278 e BR-376, em uma extensão de 5,28 km. A abertura das propostas será no dia 10 de janeiro de 2024. Após definir a empresa vencedora os trabalhos vão começar no local.

Em Jardim foi lançada a licitação para restauração da PPD, taxiway e pátio de aeronaves do aeródromo do município. O Governo está promovendo um pacote de investimentos no setor para dispor de locais mais adequados e modernos, que sigam o caminho de desenvolvimento do Estado.

Na cidade de Rio Verde será feita a instalação de iluminação pública de LED- Solar na ciclovia da MS-427. A abertura do certame será no dia 9 de janeiro, a partir das 8h30, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Capital

Para melhorar a infraestrutura no Parque dos Poderes, o Estado lançou licitação para restauração, pavimentação e drenagem dos estacionamentos das secretarias estaduais e do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. O local é referência na realização de eventos corporativos, encontros empresariais e institucionais, assim como apresentações culturais. As propostas serão abertas no dia 14 de dezembro.

Já a Avenida Leão Neto do Carmo, que fica dentro do Parque dos Poderes, vai receber um novo sistema de iluminação pública da rotatória em frente ao Banco do Brasil até a rotatória da Receita Federal. O certame (licitação) vai ocorrer no dia 13 dezembro, a partir das 14h. Também será feita na cidade a obra de reforma de macrodrenagem no Córrego do Prosa, na Rua Itaquirai, com a Avenida Ricardo Brandão.

O Governo do Estado segue com obras de infraestrutura urbana e na malha rodoviária em todas as regiões do Estado, para qualificar a logística, melhorar o escoamento da produção e dar mais segurança ao tráfego. Construir uma gestão próspera e inclusiva.