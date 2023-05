Governo lança pacote que reduz impostos e taxas para diversos setores

Entre os setores beneficiados estão comércios, supermercadistas e atacadistas / Saul Schramm

O Governo de Mato Grosso do Sul lançará, nesta sexta-feira, dia 5, um pacote de redução e isenção de tributos, entre impostos e taxas, como medida para movimentar a economia, gerar empregos, criar oportunidades, além de atender uma demanda do setor produtivo e de pequenos e médios empresários.

Dentro do conceito de um estado inclusivo e próspero, serão 18 propostas, que vão à linha dos compromissos assumidos pelo governador Eduardo Riedel.

O governador antecipou que haverá redução na carga tributária sobre alguns alimentos, prorrogação de benefícios para bares, restaurantes e similares e isenção de IPVA para automóveis movidos a GNV (Gás Natural Veicular), como medida de incentivo ao uso do combustível menos poluente. Entre os setores beneficiados estão comércios, supermercadistas, atacadistas, produtores rurais e indústrias, entre outros.

Durante o evento, que está marcado para a sexta-feira às 9 horas no auditório do Sebrae (Av. Mato Grosso, 1661 – Centro), em Campo Grande, serão realizadas as assinaturas dos respectivos Decretos e/ou Projetos de Lei referentes às desonerações.