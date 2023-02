Governo monta grupo para analisar com ANTT concessões da Malha Oeste e BR-163

Governador Eduardo Riedel irá montar grupo de trabalho / Marcio Ferreira, Ministério dos Transportes

Após o encontro com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e toda diretoria da ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres), o governador Eduardo Riedel encaminha a criação de um grupo de trabalho para agilizar as relicitações da ferrovia Malha Oeste (antiga Noroeste do Brasil) e da rodovia federal BR-163.

Riedel esteve em Brasília na semana passada e conquistou R$ 1 bilhão em recursos para rodovias federais em Mato Grosso do Sul e avanços em questões importantes para a logística sul-mato-grossense para oferecer melhor infraestrutura para escoar a produção local até os portos do litoral.

"Esse avanço é fundamental para atrair capital privado para Mato Grosso do Sul. Essa ação terá a ANTT se fazendo presente, e quer muito claramente ter uma resposta, buscar a conclusão desse processo", comenta o governador Eduardo Riedel.

Reuniões em Brasília

O governador visitou diversos ministérios na semana passada, entre eles o Ministério dos Transportes, onde também falou com os diretores da ANTT. "Concluindo esses estudos, fecharemos o processo e iremos ao mercado oferecer esses produtos", conclui. Encabeçado pelo titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, o grupo contará ainda com o secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo, e com a secretária especial de Parcerias Estratégias do Governo de Mato Grosso do Sul, Eliane Detoni.

"A ANTT terminou os estudos, e isso é importante. Porém, não foi feita a modelagem das licitações, e esses são dois projetos que precisam ser relicitados. Eu vou coordenar esse grupo, que terá ainda a participação da diretoria da ANTT. Nossa próxima reunião vai acontecer na primeira quinzena de março", explica Verruck.

A secretária ainda conta que nesse próximo encontro, que ocorrerá em Brasília, a ANTT vai apresentar detalhes dos referidos estudos e propostas de modelagem. "Queremos agilizar esse processo para que dentro desse ano ainda saiam as licitações".

Malha Oeste

No caso da Malha Oeste, que vai de Corumbá até a paulista Mairinque, passando por Aquidauana, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, existe uma dúvida sobre o melhor formato: fazer uma rebitolagem da estrada férrea ou manteria a bitola atual - a bitola é a medida utilizada para determinar o tamanho dos trilhos.

"O governador sabe da importância do projeto, até para que se economize nas rodovias. Para não gastar tanto dinheiro na BR-262 é preciso ter uma ferrovia ali", frisa Jaime, reforçando ainda que a definição de um modelo de concessão é que vai gerar atratividade do negócio para a iniciativa privada buscar assumi-lo.

BR-163

Já no caso da BR-163, será analisada a viabilidade da divisão em trechos na nova licitação. A proposta inicial da ANTT é que a rodovia seja licitada no trecho entre Sonora e São Gabriel do Oeste, e no trecho entre São Gabriel e Mundo Novo, incluindo aí também a concessão da BR-267 entre Nova Alvorada do Sul e Bataguassu.