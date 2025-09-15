Acessibilidade

15 de Setembro de 2025 • 19:23

Governo nomeia 279 aprovados no Concurso Nacional Unificado

Profissionais vão atuar como analistas de infraestrutura em diversas áreas estratégicas da administração pública

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 14:43

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta segunda-feira (15), a Portaria nº 9.312/2025 com a nomeação de 279 candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1). Todos assumem o cargo de analista de infraestrutura.

As vagas contemplam especialidades em arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica, eletrônica, telecomunicações, energia e geociências. Os novos servidores irão atuar diretamente no MGI, planejando, projetando, gerindo e fiscalizando grandes projetos da administração pública federal. Entre as áreas de trabalho estão infraestrutura viária, hídrica, de saneamento, energia, produção mineral, comunicações e desenvolvimento regional e urbano.

Após a publicação da nomeação, os aprovados devem enviar eletronicamente a documentação obrigatória por meio do aplicativo SouGov.BR, exclusivo para servidores, aposentados e pensionistas do Executivo federal. Para acessar a ferramenta, é necessário ter ao menos o selo nível prata de segurança e seguir as orientações disponíveis na aba “Ingresso Servidor”.

Além disso, os nomeados precisam realizar os exames médicos previstos no anexo 2 da portaria, a fim de obter o atestado de aptidão física e mental exigido para a posse. Todas as regras estão detalhadas no Manual do Ingressante, preparado especialmente para os aprovados na primeira edição do chamado “Enem dos Concursos”.

