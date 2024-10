Governo publica datas dos recessos de Natal e Ano Novo

Sede da Segov / Divulgação

O Governo do Mato Grosso do Sul publicou as datas para a celebração das festividades de final de ano. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (25), no Diário Oficial do Estado. Ele vale para a administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

O Recesso de Natal compreenderá o período de 23 a 27 de dezembro de 2024 e o Recesso de Ano Novo compreenderá o período de 30 de dezembro de 2024 a 03 de janeiro de 2025.

O decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel destaca que os períodos serão usufruídos pelos agentes públicos mediante revezamento e os serviços essenciais permanecerão em seu pleno funcionamento.

*Com informações do Governo de MS.