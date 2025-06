Governo reserva 8% das vagas em contratos públicos para mulheres vítimas de violência

Paulo Pinto/Agência Brasil

Foi publicado nesta quarta-feira (18) no Diário Oficial da União o Decreto nº 12.516, que estabelece a obrigatoriedade de reservar, no mínimo, 8% das vagas de contratos públicos para mulheres vítimas de violência doméstica. A medida tem como foco a promoção da inclusão, autonomia financeira e proteção social de mulheres em situação de vulnerabilidade.

A nova regra se aplica a contratos de prestação de serviços contínuos celebrados por órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações. Além disso, dá prioridade à contratação de mulheres pretas e pardas, com base na proporção da população local, segundo dados do Censo do IBGE.