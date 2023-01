Governo suspende quase 4 mil benefícios após uso com bebidas e cigarros

Secretária comentou sobre bloqueio / Portal do MS

De compra de bebidas alcóolicas, pagamento de jogos on-line a até de streaming de filmes e séries, são algumas das irregularidades encontradas no uso do cartão Mais Social pelo Governo do Estado.

Por isso, neste mês, mais de 3,6 mil benefícios foram suspensos, diz a secretária Elisa Cleia. As irregularidades foram descobertas nos levantamentos mensais feitos pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos). A secretária explica que o cartão deve ser usado de forma correta e que a fiscalização é realizada para coibir o uso irregular.

E o decreto que instituiu o benefício é bem claro: A compra de bebidas alcoólicas e produtos à base de tabaco (fumo, cigarro e similares) é proibida.

Esta semana, o Mais Social foi pago para 87.920 pessoas, totalizando mais de R$ 26,3 milhões diretamente para famílias que precisam.

Serviço - No caso de não recebimento do pagamento, o beneficiário deve procurar a coordenação local do programa em sua cidade para saber o motivo da suspensão do benefício. Dúvidas sobre o Mais Social também podem ser sanadas pelo telefone (67) 3368-9000.