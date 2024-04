Governos MS e MT e Ministério assinam termo por Pantanal

Ninho de Tuiuiús / Divulgação

O Governo de Mato Grosso do Sul vai assinar nesta quinta-feira, 18, junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas e ao governo de Mato Grosso, o termo de cooperação visando a união de esforços na defesa, proteção e desenvolvimento sustentável do Pantanal - presente nos dois estados envolvidos.

A assinatura acontece em Campo Grande, no auditório do Bioparque Pantanal, a partir das 8h30. O governador Eduardo Riedel estará presente no evento, assim como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o governador mato-grossense Mauro Mendes, fora os respectivos secretários responsáveis pelas pastas da área ambiental e relacionadas.

Os dois estados se comprometem nesse termo a uniformizar e compatibilizar a legislação sobre o uso dos recursos naturais do Pantanal e a elaborar o Plano Integrado de Prevenção, Preparação, Resposta e Responsabilização a Incêndios Florestais para o bioma Pantanal brasileiro, além de monitorar a fauna silvestre e promover o fomento da produção sustentável do bioma.

Os secretários de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, e de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti, além dos secretários de Segurança Pública dos dois estados, Antonio Carlos Videira (MS) e César Augusto de Camargo Roveri (MT), também assinam o termo. As pastas integram o escopo de organismos envolvidos no esforço conjunto em defesa do bioma.

A vigência do termo será de cinco anos, sendo ele gerido por um Grupo de Trabalho integrado por representantes dos dois estados, em número paritário.

Evento

A assinatura do termo de cooperação entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso será feita durante o 'Seminário sobre as Causas e Consequências do Desmatamento no Pantanal', evento realizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas.

*Com informações da Comunicação Semadesc