Grave acidente entre carro e motocicleta deixa homem ferido em Corumbá

Atendimento do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 20h15 deste domingo (5), na Rua Ciriaco de Toledo, entre as ruas Bahia e Pernambuco, no bairro Nova Corumbá. A colisão envolveu um carro e uma motocicleta, resultando em ferimentos graves no motociclista.

Equipes de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. No local, encontraram a vítima, de 28 anos, com fratura exposta no membro inferior esquerdo, apresentando laceração e perda de tecido mole. Os socorristas realizaram um torniquete para conter a hemorragia, além de imobilizarem o membro afetado.

Apesar dos ferimentos, a vítima estava consciente, mas desorientada, com frequência cardíaca de 100 bpm e saturação de oxigênio em 98%. Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá para atendimento médico especializado.

A guarnição de salvamento também atuou na sinalização da via e na coleta de informações sobre o acidente. O condutor do carro fugiu do local antes da chegada das autoridades, e a motocicleta foi retirada por familiares da vítima.

Após os procedimentos, o local foi deixado em segurança. As autoridades devem investigar as circunstâncias do acidente e tentar localizar o motorista que se evadiu.

