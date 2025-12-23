Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 23:59

Buscar

Últimas notícias
X
Mobilização social

Grêmios fortalecem protagonismo juvenil na prevenção à violência contra mulheres

Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude

Da redação

Publicado em 23/12/2025 às 15:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A trilha formativa Juventude por Elas e por Eles possibilita que adolescentes reflitam sobre relações afetivas, familiares e sociais / Divulgação/Governo de MS

Com foco na valorização da vida, na prevenção de violências e no fortalecimento da cidadania desde a escola, o Governo de Mato Grosso do Sul está investindo diretamente no protagonismo juvenil. Por meio da Secretaria de Estado da Cidadania, via Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, foram destinados R$ 500,00 para cada um dos 341 Grêmios Estudantis da Rede Estadual de Ensino, contemplando os 79 municípios sul-mato-grossenses.

O repasse tem como objetivo subsidiar ações desenvolvidas pelos próprios estudantes, voltadas à prevenção da violência contra a mulher, à promoção de uma cultura de paz e à construção de ambientes escolares mais seguros, participativos e acolhedores. Mais do que um recurso financeiro, a iniciativa reconhece o Grêmio Estudantil como espaço legítimo de mobilização social, participação política e formação cidadã.

Para o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, os Grêmios Estudantis vivem um momento de fortalecimento e ressignificação em Mato Grosso do Sul.

“Desde 2024, os Grêmios vêm passando por um grande movimento, que é trazê-los para o debate, para a participação social, cidadã e política. Hoje, o Grêmio já é relevante não só no âmbito escolar, mas também no contexto da cidadania de forma geral”, destaca.

Esse processo é construído de forma integrada com a SED (Secretaria de Estado de Educação). Segundo o coordenador de Gestão Escolar da SED, Adalberto Nascimento, a parceria fortalece uma rede que hoje alcança praticamente toda a educação estadual.

“Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude foi fundamental, porque traz um olhar da juventude para ser trabalhado com os próprios jovens”, explica.

A iniciativa integrou a trilha formativa ‘Juventude por Elas e por Eles’, que envolveu estudantes gremistas e professores de práticas pedagógicas (PCPIs). A formação foi estruturada em três eixos: o Grêmio como espaço de transformação e marcos legais; a construção de ambientes de respeito e equidade; e a elaboração de propostas e ações escolares. Ao final do processo, os participantes receberam certificação de 40 horas, emitida pela SED em parceria com a Subsecretaria da Juventude.

Como resultado prático, os Grêmios desenvolveram teatros, palestras, rodas de conversa, debates e produções audiovisuais, sempre com foco na valorização da vida e na prevenção da violência contra a mulher.

“Essa temática foi pensada porque Mato Grosso do Sul enfrenta altos índices de violência contra as mulheres. A proposta foi fazer com que os estudantes não apenas discutissem, mas ajudassem a disseminar uma nova cultura”, ressalta Adalberto.

A política pública também conta com a atuação da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, reforçando o caráter preventivo e educativo da ação. Para a subsecretária Manuela Nicodemos Bailosa, a iniciativa é uma inovação alinhada aos compromissos assumidos pelo Estado.

“Esse projeto está no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que orientam o programa de governo. Acreditamos que a prevenção da violência passa por práticas inovadoras e intersetoriais. Por isso, ao lado da Secretaria de Educação, da Subsecretaria da Juventude e da Secretaria de Estado da Cidadania, construímos essa ação que vai além da organização do Grêmio Estudantil”, afirma.

Segundo Manuela, a trilha formativa Juventude por Elas e por Eles possibilita que adolescentes reflitam sobre relações afetivas, familiares e sociais. “Quando esses jovens percebem que controle, falta de respeito ou violência não são naturais, eles passam a questionar situações que antes eram invisibilizadas. Existem vários tipos de violência, inclusive aquelas que começam de forma sutil, dentro de casa ou nos relacionamentos”, pontua.

Para a subsecretária, investir na juventude é investir na transformação social. “Nós não podemos tolerar que, a cada seis horas, uma mulher morra simplesmente por querer ser livre. Avançamos no atendimento, mas a prevenção é a principal ferramenta. É preciso plantar agora para colher gerações que saibam se relacionar com respeito, dentro de uma cultura de paz”, destaca.

Mulheres do campo: quando a política pública ganha rosto e território

Na Escola Estadual Weimar Torres, no distrito de Guaçulândia, em Glória de Dourados, a política pública ganhou forma a partir do olhar sensível dos estudantes. Sob a liderança do PCPI João Ricardo Chiodi, do Grêmio Estudantil Panthers e com apoio da equipe escolar, os alunos desenvolveram o projeto “Mulheres do Campo: respeito, força e conquistas”, que resultou na produção de um documentário sobre a realidade das mulheres rurais da comunidade.

A diretora da unidade, Eliane Milani, destaca que a iniciativa envolveu estudantes de 13 a 17 anos, que participaram ativamente de todas as etapas do trabalho. “Eles optaram por entrevistar mulheres da zona rural para mostrar que essas mulheres também têm espaço dentro da sociedade. O objetivo foi a valorização da mulher como indivíduo, como cidadã participativa, consciente da sua importância”, afirma.

Segundo ela, o projeto dialoga diretamente com o enfrentamento às desigualdades de gênero. “Precisamos romper com o sexismo e com as diferenças. Trabalhar o posicionamento da mulher na sociedade é essencial, especialmente diante dos altos índices de opressão e feminicídio em Mato Grosso do Sul. Seja a mulher que lidera uma empresa ou aquela que lidera sua família, todas têm um papel fundamental na estrutura social”, pontua.

A ação contou com a participação de 14 estudantes, que realizaram entrevistas, registros audiovisuais e atividades de pesquisa. Os R$ 500,00 repassados foram utilizados na aquisição de materiais de papelaria, banners e dispositivos de armazenamento, viabilizando a produção e a divulgação do documentário.

“Foi muito gratificante ver o envolvimento dos alunos. Esperamos que no próximo ano tenhamos novas iniciativas, talvez com outras temáticas, para que eles continuem desenvolvendo projetos de relevância social”, completa a diretora.

O protagonismo juvenil também se revela nas palavras de Isla Ferreira, de 16 anos, aluna da Escola Estadual Prof. Silvio Oliveira dos Santos, em Campo Grande, e integrante da diretoria social e cultural do Grêmio Estudantil. Participando do Grêmio pela primeira vez neste ano, ela conta que as ações nasceram da vontade de conscientizar meninas e meninos.

“Eu entrei no Grêmio esse ano e a gente busca fazer esses trabalhos para conscientizar as mulheres, mas também os meninos”, relata.

Entre as ações realizadas estão a produção de vídeos e a confecção de camisetas com frases impactantes. “As ideias vieram do TikTok. As professoras ajudaram a montar as camisetas, escolher as frases e produzir os vídeos. A gente foi conscientizando aos poucos, passando nas salas, explicando, dando exemplos, falando que as mulheres não devem ter medo. E que, mesmo tendo medo, precisam denunciar. Porque se não denunciar, a violência vai aumentando e pode chegar a algo muito pior”, afirma.

Pelos corredores da escola, as camisetas que estampam também o vídeo, carregam um forte simbolismo. “A gente escolheu frases que as mulheres mais falam quando sofrem violência. São frases que doem na gente, como mulher. A marca das mãos representa o sangue que elas acabam sofrendo quando são agredidas. É para tocar as pessoas”, descreve.

Mesmo tão jovem, Isla reconhece a importância de falar sobre o tema desde cedo. “Se a gente não conscientizar, as mulheres vão continuar aceitando isso. Conscientizando, o medo diminui um pouco e elas criam coragem para buscar ajuda”, reflete.

Ao investir diretamente nos Grêmios Estudantis, o Governo de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com uma juventude ativa, consciente e protagonista, reconhecendo que a transformação social começa na escola, se fortalece na juventude e se espalha por toda a comunidade.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Registro Civil

Helena é o nome preferido no Brasil pelo segundo ano consecutivo

Saúde

Anvisa alerta para riscos de canetas emagrecedoras manipuladas

Atenção

Beneficiários com NIS final 9 recebem Auxílio Gás nesta segunda

Beneficiários com NIS final 8 recebem Auxílio Gás nesta sexta

Beneficiários com NIS final 7 recebem Auxílio Gás nesta quinta

Beneficiários com NIS final 6 recebem Auxílio Gás nesta quarta

Geral

Do MS, Bell Éter chega à final do The Voice Brasil

Publicidade

Atenção

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 9

ÚLTIMAS

Clima

Aquidauana terá calor e chance de chuva nesta terça-feira

Os termômetros devem variar entre 23 °C de mínima e 34 °C de máxima

Receptação

PRF e PM apreendem veículo com registro de furto em MG após parada na BR-262

Ao consultar os sistemas informatizados, utilizando os elementos de identificação íntegros que restaram, a equipe conseguiu identificar o veículo original

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo