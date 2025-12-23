Grêmios fortalecem protagonismo juvenil na prevenção à violência contra mulheres

A trilha formativa Juventude por Elas e por Eles possibilita que adolescentes reflitam sobre relações afetivas, familiares e sociais / Divulgação/Governo de MS

Com foco na valorização da vida, na prevenção de violências e no fortalecimento da cidadania desde a escola, o Governo de Mato Grosso do Sul está investindo diretamente no protagonismo juvenil. Por meio da Secretaria de Estado da Cidadania, via Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, foram destinados R$ 500,00 para cada um dos 341 Grêmios Estudantis da Rede Estadual de Ensino, contemplando os 79 municípios sul-mato-grossenses.

O repasse tem como objetivo subsidiar ações desenvolvidas pelos próprios estudantes, voltadas à prevenção da violência contra a mulher, à promoção de uma cultura de paz e à construção de ambientes escolares mais seguros, participativos e acolhedores. Mais do que um recurso financeiro, a iniciativa reconhece o Grêmio Estudantil como espaço legítimo de mobilização social, participação política e formação cidadã.

Para o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, os Grêmios Estudantis vivem um momento de fortalecimento e ressignificação em Mato Grosso do Sul.

“Desde 2024, os Grêmios vêm passando por um grande movimento, que é trazê-los para o debate, para a participação social, cidadã e política. Hoje, o Grêmio já é relevante não só no âmbito escolar, mas também no contexto da cidadania de forma geral”, destaca.

Esse processo é construído de forma integrada com a SED (Secretaria de Estado de Educação). Segundo o coordenador de Gestão Escolar da SED, Adalberto Nascimento, a parceria fortalece uma rede que hoje alcança praticamente toda a educação estadual.

“Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude foi fundamental, porque traz um olhar da juventude para ser trabalhado com os próprios jovens”, explica.

A iniciativa integrou a trilha formativa ‘Juventude por Elas e por Eles’, que envolveu estudantes gremistas e professores de práticas pedagógicas (PCPIs). A formação foi estruturada em três eixos: o Grêmio como espaço de transformação e marcos legais; a construção de ambientes de respeito e equidade; e a elaboração de propostas e ações escolares. Ao final do processo, os participantes receberam certificação de 40 horas, emitida pela SED em parceria com a Subsecretaria da Juventude.

Como resultado prático, os Grêmios desenvolveram teatros, palestras, rodas de conversa, debates e produções audiovisuais, sempre com foco na valorização da vida e na prevenção da violência contra a mulher.

“Essa temática foi pensada porque Mato Grosso do Sul enfrenta altos índices de violência contra as mulheres. A proposta foi fazer com que os estudantes não apenas discutissem, mas ajudassem a disseminar uma nova cultura”, ressalta Adalberto.

A política pública também conta com a atuação da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, reforçando o caráter preventivo e educativo da ação. Para a subsecretária Manuela Nicodemos Bailosa, a iniciativa é uma inovação alinhada aos compromissos assumidos pelo Estado.

“Esse projeto está no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que orientam o programa de governo. Acreditamos que a prevenção da violência passa por práticas inovadoras e intersetoriais. Por isso, ao lado da Secretaria de Educação, da Subsecretaria da Juventude e da Secretaria de Estado da Cidadania, construímos essa ação que vai além da organização do Grêmio Estudantil”, afirma.

Segundo Manuela, a trilha formativa Juventude por Elas e por Eles possibilita que adolescentes reflitam sobre relações afetivas, familiares e sociais. “Quando esses jovens percebem que controle, falta de respeito ou violência não são naturais, eles passam a questionar situações que antes eram invisibilizadas. Existem vários tipos de violência, inclusive aquelas que começam de forma sutil, dentro de casa ou nos relacionamentos”, pontua.

Para a subsecretária, investir na juventude é investir na transformação social. “Nós não podemos tolerar que, a cada seis horas, uma mulher morra simplesmente por querer ser livre. Avançamos no atendimento, mas a prevenção é a principal ferramenta. É preciso plantar agora para colher gerações que saibam se relacionar com respeito, dentro de uma cultura de paz”, destaca.

Mulheres do campo: quando a política pública ganha rosto e território

Na Escola Estadual Weimar Torres, no distrito de Guaçulândia, em Glória de Dourados, a política pública ganhou forma a partir do olhar sensível dos estudantes. Sob a liderança do PCPI João Ricardo Chiodi, do Grêmio Estudantil Panthers e com apoio da equipe escolar, os alunos desenvolveram o projeto “Mulheres do Campo: respeito, força e conquistas”, que resultou na produção de um documentário sobre a realidade das mulheres rurais da comunidade.

A diretora da unidade, Eliane Milani, destaca que a iniciativa envolveu estudantes de 13 a 17 anos, que participaram ativamente de todas as etapas do trabalho. “Eles optaram por entrevistar mulheres da zona rural para mostrar que essas mulheres também têm espaço dentro da sociedade. O objetivo foi a valorização da mulher como indivíduo, como cidadã participativa, consciente da sua importância”, afirma.

Segundo ela, o projeto dialoga diretamente com o enfrentamento às desigualdades de gênero. “Precisamos romper com o sexismo e com as diferenças. Trabalhar o posicionamento da mulher na sociedade é essencial, especialmente diante dos altos índices de opressão e feminicídio em Mato Grosso do Sul. Seja a mulher que lidera uma empresa ou aquela que lidera sua família, todas têm um papel fundamental na estrutura social”, pontua.

A ação contou com a participação de 14 estudantes, que realizaram entrevistas, registros audiovisuais e atividades de pesquisa. Os R$ 500,00 repassados foram utilizados na aquisição de materiais de papelaria, banners e dispositivos de armazenamento, viabilizando a produção e a divulgação do documentário.

“Foi muito gratificante ver o envolvimento dos alunos. Esperamos que no próximo ano tenhamos novas iniciativas, talvez com outras temáticas, para que eles continuem desenvolvendo projetos de relevância social”, completa a diretora.

O protagonismo juvenil também se revela nas palavras de Isla Ferreira, de 16 anos, aluna da Escola Estadual Prof. Silvio Oliveira dos Santos, em Campo Grande, e integrante da diretoria social e cultural do Grêmio Estudantil. Participando do Grêmio pela primeira vez neste ano, ela conta que as ações nasceram da vontade de conscientizar meninas e meninos.

“Eu entrei no Grêmio esse ano e a gente busca fazer esses trabalhos para conscientizar as mulheres, mas também os meninos”, relata.

Entre as ações realizadas estão a produção de vídeos e a confecção de camisetas com frases impactantes. “As ideias vieram do TikTok. As professoras ajudaram a montar as camisetas, escolher as frases e produzir os vídeos. A gente foi conscientizando aos poucos, passando nas salas, explicando, dando exemplos, falando que as mulheres não devem ter medo. E que, mesmo tendo medo, precisam denunciar. Porque se não denunciar, a violência vai aumentando e pode chegar a algo muito pior”, afirma.

Pelos corredores da escola, as camisetas que estampam também o vídeo, carregam um forte simbolismo. “A gente escolheu frases que as mulheres mais falam quando sofrem violência. São frases que doem na gente, como mulher. A marca das mãos representa o sangue que elas acabam sofrendo quando são agredidas. É para tocar as pessoas”, descreve.

Mesmo tão jovem, Isla reconhece a importância de falar sobre o tema desde cedo. “Se a gente não conscientizar, as mulheres vão continuar aceitando isso. Conscientizando, o medo diminui um pouco e elas criam coragem para buscar ajuda”, reflete.

Ao investir diretamente nos Grêmios Estudantis, o Governo de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com uma juventude ativa, consciente e protagonista, reconhecendo que a transformação social começa na escola, se fortalece na juventude e se espalha por toda a comunidade.