Guajajara cria GT para estudar a questão fundiária dos Kinikinau em MS

Grupo de Trabalho tem prazo de 90 dias para propor soluções sobre a questão dos Kniknau / Agência Brasil

O ministério dos Povos Indígenas autorizou a criação de um grupo de trabalho para propor medidas sobre a situação fundiária do povo Kinikinau em Mato Grosso do Sul. A Portaria número 101 foi publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira, dia 18, e o grupo tem prazo de 90 dias.

O grupo de trabalho é composto pela Ministra de Estado dos Povos Indígenas Sônia Guajajara e por um representante dos seguintes órgãos do Ministério dos Povos Indígenas, que ficará sob a coordenação da titular da pasta.

Confira os integrantes do grupo de trabalho:

Dr. Luiz Eloy Terena, na condição de coordenador;

Dra. Samara Pataxó, na condição de relatora;

Dr. Maurício Serpa França Terena;

Dr. Ademar Fernandes Barbosa Júnior Pankararu;

Dra. Andressa Carvalho Santos Pataxó;

Dr. Ivo Aureliano Makuxi;

Dra. Maria Judite da Silva Guajajara.