Guarnição do 3º GBM contém cão solto em via pública em Ladário

Corpo de Bombeiros

Na manhã deste sábado, por volta das 06h30, a guarnição de salvamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi acionada para atendimento de ocorrência envolvendo cão da raça pitbull solto em via pública, na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Santo Antônio, em Ladário.

Segundo relatos de populares, o animal estaria tentando atacar outros cães, o que causava medo e apreensão aos transeuntes que circulavam pela região.

Ao chegar ao local, a equipe realizou a contenção e captura segura do animal, adotando as técnicas adequadas para garantir a segurança da população e do próprio cão.

Em seguida, o proprietário compareceu ao local e informou que o animal havia escapado de sua residência. O cão não apresentava ferimentos e foi devidamente entregue, permanecendo sob responsabilidade de seu tutor.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de que os proprietários mantenham seus animais em ambientes seguros e devidamente contidos, evitando riscos à população e aos próprios animais.