Guia Lopes da Laguna celebra 86 anos nesta terça-feira

Divulgação

O município de Guia Lopes da Laguna comemora 86 anos nesta terça-feira (19). As comemorações da data começaram na última sexta-feira (15) com diversas atrações musicais e almoço na paróquia.



Conforme divulgado pela prefeitura, hoje haverá hasteamento da bandeira. Já no final de semana, dias 21 e 22, tem Carreta da Justiça para atender a população.



História



O povoado surgiu em 1937, por ocasião da construção da rodovia que liga Aquidauana, Porto Murtinho e Bela Vista. Seus primeiros moradores foram: José Francisco Lopes (filho do Guia Lopes), Jaime Artigas, Basílio Barbosa, Aurélio Rodrigues de Souza, Ozias de Souza Santos e Osvaldo Fernandes Monteiro.



No dia 19 de março de 1938, foi criado o novo povoado e a denominação de patrimônio Guia Lopes, em homenagem a José Francisco Lopes. Foi elevada a distrito pela Lei nº 140, de 30 de setembro de 1948 e o município criado pela Lei nº 678, de 11 de dezembro de 1953. Comemora-se dia 19 de março o aniversário da cidade.