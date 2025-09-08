Há previsão de chuvas isoladas e máxima de 39ºC em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

A segunda-feira (8) tem mínima de 20ºC tempo estável e com previsão de chuvas em Aquidauana. O dia promete ser quente, com máxima de 39ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Pancadas de chuvas estão previstas durante a tarde. Pode chover à noite também.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 38ºC, com previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 38ºC.

Já em Corumbá, faz 40ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. O tempo nesta segunda tem previsão de chuvas.

