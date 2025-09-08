Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 07:05

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Há previsão de chuvas isoladas e máxima de 39ºC em Aquidauana

Chuvas podem ocorrer durante a tarde e noite

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 06:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

A segunda-feira (8) tem mínima de 20ºC tempo estável e com previsão de chuvas em Aquidauana. O dia promete ser quente, com máxima de 39ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Pancadas de chuvas estão previstas durante a tarde. Pode chover à noite também.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 38ºC, com previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 38ºC.

Já em Corumbá, faz 40ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. O tempo nesta segunda tem previsão de chuvas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Justiça

Homem é condenado a 24 anos por homicídio e tentativa de matar PM na Capital

Geral

Seguro-defeso terá novas regras a partir de outubro

Geral

Magistradas de MS participam de encontro do CNJ sobre jovens em acolhimento

Bonito sediará Reditec 2025, maior encontro da Rede Federal de Educação Profissional

Feira Livre de Jardim será realizada neste sábado na Praça do Encontro

Bonito sedia encontro regional do Congemas

Geral

TCE-MS suspende licitação de R$ 94 milhões da Agepen

Publicidade

Setembro Amarelo

Em MS, homens se suicidaram 270% a mais que mulheres em 10 anos

ÚLTIMAS

Interior

Parede desaba e mata vendedor em Rio Negro

As causas do desmoronamento ainda não foram esclarecidas

Do Pantanal para o mundo

Apicultor de Aquidauana busca apoio para levar o mel regional à Dinamarca

O produtor reconhece que a caminhada até aqui só foi possível com o apoio de amigos e da comunidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo