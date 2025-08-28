Há previsão de chuvas nesta quinta em Aquidauana e região

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Há previsão de chuvas em áreas isoladas e a máxima chega aos 36ºC. Também pode chover durante a noite.

O amanhecer desta quinta-feira (28) registrou 17ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 16ºC e máxima que chega a 31ºC, com previsão de chuvas a qualquer momento do dia.

Miranda tem mínima de 17ºC, também com chances de chuvas e máxima de 36ºC.

Já em Corumbá, faz 36ºC de máxima, mas a mínima registrada de 15ºC. Pode chover na cidade a qualquer hora do dia.

