Hemosul precisa de doação de sangue de O- e O+

Hemosul em Campo Grande / Divulgação Hemosul

O Hemosul de Campo Grande está fazendo um apelo a todos os doadores de sangue do tipo O negativo (O-) e O positivo (O+) para reabastecer os estoques que estão baixos. Nesta época do ano, a entidade sofre com a escassez de doações de sangue devido às festas de final de ano e início do período de férias.

“Geralmente, alguns doadores estão viajando, outros cuidando das crianças em virtude das férias escolares ou com parentes em casa. Por isso, acabam deixando as doações para depois, mas este é o momento em que mais precisamos das doações”, explica a coordenadora-geral da Rede Hemosul MS, Marli Vavas.

“Hoje, nós estamos com os estoques baixos e precisamos restabelecê-los para atender a qualquer emergência que possa acontecer nesta época do ano. Então, contamos com o apoio de todos que possam nos ajudar para esta a doção de sangue”, reforça Vavas.

Quem estiver interessado em ajudar a realizar a recomposição das bolsas desses tipos sanguíneos, basta comparecer a qualquer unidades de coleta de sangue na Capital.