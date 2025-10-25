Heróis de farda: PMs recebem moção de aplauso por salvar mulher na Ponte Nova

O reconhecimento reforça o valor da Polícia Militar como uma força essencial na defesa da vida / Divulgação

Em uma cerimônia marcada por reconhecimento e emoção, a Câmara Municipal de Aquidauana homenageou, nesta sexta-feira (24), os policiais militares 1º Sargento Esteche, 1º Sargento Avalo, Cabo Chaparra e Soldado Sanche, do 7º Batalhão da Polícia Militar, com uma Moção de Aplauso.

A honraria foi proposta pelo vereador Fred Frank em reconhecimento à bravura, agilidade e profissionalismo dos militares que, no dia 29 de setembro, atuaram de forma decisiva para salvar a vida de uma mulher em situação de extremo risco na Ponte Nova.

A ação rápida, precisa e humanizada dos policiais impediu uma tragédia iminente no momento em que a mulher já estava pendurada na estrutura. A ocorrência evidenciou o preparo e o compromisso da Polícia Militar com a preservação da vida.

Durante a entrega da moção, o vereador ressaltou a importância do gesto heroico e o impacto positivo que atitudes como essa geram na sociedade, fortalecendo a confiança da população na instituição.

O reconhecimento reforça o valor da Polícia Militar como uma força essencial na defesa da vida e na promoção da segurança pública, demonstrando que proteger e servir vai muito além do dever: é um ato de amor, empatia e responsabilidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!