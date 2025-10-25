Acessibilidade

25 de Outubro de 2025

Homenagem

Heróis de farda: PMs recebem moção de aplauso por salvar mulher na Ponte Nova

Câmara Municipal de Aquidauana homenageia policiais do 7º BPM por ato de bravura que evitou uma tragédia

Redação

25/10/2025

O reconhecimento reforça o valor da Polícia Militar como uma força essencial na defesa da vida / Divulgação

Em uma cerimônia marcada por reconhecimento e emoção, a Câmara Municipal de Aquidauana homenageou, nesta sexta-feira (24), os policiais militares 1º Sargento Esteche, 1º Sargento Avalo, Cabo Chaparra e Soldado Sanche, do 7º Batalhão da Polícia Militar, com uma Moção de Aplauso.

A honraria foi proposta pelo vereador Fred Frank em reconhecimento à bravura, agilidade e profissionalismo dos militares que, no dia 29 de setembro, atuaram de forma decisiva para salvar a vida de uma mulher em situação de extremo risco na Ponte Nova.

A ação rápida, precisa e humanizada dos policiais impediu uma tragédia iminente no momento em que a mulher já estava pendurada na estrutura. A ocorrência evidenciou o preparo e o compromisso da Polícia Militar com a preservação da vida.

Durante a entrega da moção, o vereador ressaltou a importância do gesto heroico e o impacto positivo que atitudes como essa geram na sociedade, fortalecendo a confiança da população na instituição.

O reconhecimento reforça o valor da Polícia Militar como uma força essencial na defesa da vida e na promoção da segurança pública, demonstrando que proteger e servir vai muito além do dever: é um ato de amor, empatia e responsabilidade.

