Hoje é o último dia para motoristas de vans, ônibus e caminhões realizarem o exame toxicológico

Prazo para medida termina hoje / Divulgação

Termina neste domingo (31/03) o prazo para condutores das categorias C, D e E, que têm Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencendo entre janeiro e junho, colocarem o exame toxicológico em dia. As multas para quem não regularizar a situação serão aplicadas a partir de 1º de maio.

A falta do exame toxicológico é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com penalidade de multa de R$ 1.467,35 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os motoristas precisam fazer o teste em um laboratório credenciado.

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) alerta aos condutores das categorias C, D e E que o cometimento da infração pelo descumprimento do prazo estabelecido será verificado diretamente pelos sistemas eletrônicos dos Departamentos de Trânsito (Detrans) estaduais e do Distrito Federal. Isso significa que, após o trigésimo dia do vencimento do exame, o condutor poderá ser multado.

Conscientização

Com o objetivo de orientar os condutores, a Senatran realizou campanhas educativas, além de emitir alertas por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT), para os condutores com CNHs válidas e vencidas, e cujos exames estão vencidos há mais de 30 dias.