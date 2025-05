Homem afirma ter sido atacado por onça-parda na região de Piraputanga

Vítima relata que foi ferida no ataque / Reprodução

Um morador afirmou ter sido atacado por uma onça-parda na manhã desta sexta-feira (2), na região de Furnas dos Baianos, em Piraputanga, distrito de Aquidauana. O homem, que prestava serviços gerais, apresentou arranhões no corpo, supostamente provocados pelo felino.

Segundo relato feito ao Jornal O Pantaneiro, o ataque ocorreu por volta das 9h. "Eu estava carpindo, terminei o serviço e fui mexer na cerca de casa. Quando fui endireitar o poste, ela veio no meu rosto, no meu peito. Me joguei para trás e ela agarrou minha mão. Foi rápido, só vi o vulto", contou. A vítima recebeu atendimento médico, tomou duas injeções e foi orientada a retornar ao hospital nos próximos dias.

Caso anterior abre alerta

O caso chama atenção por ser o segundo ataque envolvendo felinos em menos de duas semanas no município de Aquidauana.

No dia 21 de abril, o caseiro Jorge Ávalos foi morto após ser atacado por uma onça na região do Touro Morto, também em Aquidauana. O animal suspeito foi capturado e permanece sob observação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.

De acordo com os veterinários, a onça apresenta alterações de saúde de natureza aguda e comportamento reativo à presença humana, incluindo tentativa de ataque. Apesar disso, seu estado clínico é estável e o felino se alimenta normalmente.

As autoridades ambientais alertam moradores e trabalhadores de áreas rurais para redobrar os cuidados em regiões de mata, especialmente onde há histórico recente de presença de grandes felinos. Em caso de avistamento, a recomendação é manter distância e acionar os órgãos ambientais.

