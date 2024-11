Homem desaparece no Rio Ivinhema enquanto nadava

Rio Ivinhema / Iviagora, Reprodução

Um homem de 31 anos desapareceu nas correntezas do Rio Ivinhema durante a tarde de sábado (2), no município de Angelica. Ele ainda não foi localizado e as buscas serão retomadas na manhã deste domingo (3).

O rapaz nadava no curso da água quando desapareceu. Testemunhas informaram que a vítima estava na Fazenda São Fernando e conhecia a região, conforme o Campo Grande News.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro militares estiveram no local desde às 15h30, fazendo buscas, com o auxílio de equipamento de mergulho e barco.

O local onde o rapaz se afogou é área de cachoeira e contém muitas pedras.