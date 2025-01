Homem é atacado por enxame de abelhas na área rural de Aquidauana

Samu realizou o atendimento / Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (23), um homem de 33 anos foi atacado por um enxame de abelhas na BR-419, conhecida como estrada do Taboco, na zona rural de Aquidauana.

A equipe Bravo 05 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para socorrer a vítima. Durante o deslocamento, os profissionais se depararam com um veículo Fiat Toro transportando o homem, que apresentava diversas ferroadas no couro cabeludo.

Ao ser atendido pelos socorristas, foi constatado que os sinais vitais do paciente estavam alterados, o que demandou encaminhamento imediato ao Hospital Regional de Aquidauana. Ele foi entregue aos cuidados da equipe médica e segue em observação.

O ataque de abelhas é um incidente comum em áreas rurais, especialmente em locais com vegetação densa. Recomenda-se atenção redobrada ao transitar por essas regiões.