28 de Setembro de 2025 • 15:47

Acidente

Motorista embriagado e sem CNH é preso após invadir a rotatória da Pantaneta

Condutor não se feriu e foi levado à delegacia

Redação

Publicado em 28/09/2025 às 12:00

Ocorrência na noite de sábado / PMMS

Um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, quando um motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra o elevado central da rotatória, no início da noite.

No local, a Polícia Militar verificou que o condutor não possuía carteira de habilitação e havia consumido bebidas alcoólicas antes do acidente. Ele realizou o teste do bafômetro, que apontou índice acima do limite permitido por lei.

Apesar da colisão, ninguém ficou ferido. O motorista se manteve colaborativo durante o atendimento e não houve necessidade do uso de algemas.

O veículo permaneceu no local devido aos danos sofridos e à falta de guincho disponível para remoção imediata.

Ainda, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais, onde foram adotadas as medidas cabíveis previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

