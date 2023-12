Homem é multado em R$ 10 mil por publicar fotos com jacarés mortos

Midiamax

Um homem recebeu multa de R$ 10 mil após publicar fotos com jacarés mortos em suas redes sociais. O caso aconteceu neste sábado (30), em Rio Negro, conforme publicado pelo Midiamax.

A PMA (Polícia Militar Ambiental), recebeu imagens do jovem com os animais mortos, em uma propriedade rural no Pantanal.

Assim os militares realizaram diligências e encontraram o rapaz. Nas imagens é possível ver ele com um jacaré aparentemente sem vida nos braços.

Em uma das imagens o autor afirma: “melhor dia da minha vida”. Ele também brinca coma situação, dizendo que “pai é brabo… jacaré parado vira bolsa de madame”.

Após o caso, o autor apagou as imagens de suas redes.