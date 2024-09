Homem é socorrido após caminhão ser destruído em colisão com carreta na MS-338

Caminhão destruído na colisão / Cenário MS

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada na noite de ontem (18), por volta das 23h, devido a um grave acidente envolvendo uma carreta e um caminhão na MS-338, no km 309, em direção a Santa Rita do Pardo.

De acordo com as primeiras informações do site Cenário MS, a carreta, que transportava pisos, parou na rodovia por causa de uma falha mecânica, e não havia acostamento disponível no local.

Devido à falta de sinalização do veículo parado, um caminhão boiadeiro colidiu na traseira da carreta. A colisão foi tão severa que o caminhão ficou completamente danificado, com a cabine sendo arrancada e arrastada.

O motorista do caminhão, um homem de 39 anos residente em Cassilândia, sofreu ferimentos no rosto e suspeita de fratura no joelho, sendo resgatado pelos bombeiros.

O motorista da carreta, um boliviano de 43 anos, permaneceu no local e não sofreu lesões. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve presente para controlar o tráfego na área.