Homem embriagado cai no Rio Aquidauana ao tentar pegar aguapé

Socorro feito com embarcação / Divulgação

Um homem de 46 anos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, em Aquidauana, após cair no rio da cidade ao tentar pegar folhas de aguapé, na tarde desta quinta-feira, 4. O rapaz estava embriagado e se desequilibrou.

Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada por moradores após ver a queda do rapaz. A equipe da base de Anastácio do quartel da prainha, subiu o rio a bordo de embarcação. Ele foi encontrado às margens do rio, explicando que havia se desequilibrado o tentar pegar a folha para fazer um chá.

Ele não apresentava ferimentos e recusou atendimento médico.