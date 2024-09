Homem morre no Porto Geral em dia de calor de 42°C em Corumbá

Samu foi acionado, mas vítima não resistiu / De Paula News

Um homem de 53 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 30, enquanto caminhava no Porto Geral, em Corumbá. A suspeita é que o calor, que chegou a 42°C nesta tarde, pode ter influenciado na morte.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado, mas a vítima não resistiu. A família aguarda a perícia no local, segundo o jornalista De Paula News. O corpo será encaminhado ao IML para investigação da causa da morte.

Mato Grosso do Sul enfrenta uma nova onda de calor, com valores 5°C acima da média, aliada a baixa umidade do ar. A recomendação é evitar exposição ao sol e ingerir bastante água.