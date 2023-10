Homenageando grande arquiteta de MS, Governo entrega Centro de Múltiplo Uso no Parque dos Poderes

O legado da arquiteta Zuleide Simabuco Higa eternizado na Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes. Neste domingo (8), o Governo de Mato Grosso do Sul através da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) homenageia a profissional com a entrega do Centro de Múltiplo Uso - Arquiteta Zuleide Simabuco Higa.

O espaço tem o objetivo de fomentar a prática esportiva e dar suporte à população que frequenta o Parque dos Poderes.

“Sua última grande obra foi ali, com todas as intervenções, pista de caminhada, ciclovias, estações de ginástica, foi um projeto finalizado por ela. Zuleide Simabuco Higa deixa um legado de arquitetura de toda a sua vida profissional que realmente fez a diferença para a qualidade de vida do sul mato-grossense ”, descreve o secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

O Governo do Estado, por meio da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul), investiu R$ 2 milhões na obra que levou aproximadamente 10 meses para ser executada. O Centro de Múltiplo Uso oferece suporte com banheiros, bebedouros, e ponto de apoio para aqueles que já fazem do Parque dos Poderes o palco da prática de atividades físicas.

“A gente espera que ali se torne um grande ponto de encontro, planejamos playground para as crianças, ali as pessoas vão encontrar apoio para qualquer reparo na bicicleta, banheiros. Temos a certeza de que com este espaço, a população terá mais conforto”, complementa Marcelo Miranda.

Além de atender às necessidades da comunidade, o Centro de Múltiplo Uso também será local de apoio para os materiais de sinalização usados aos domingos no projeto Amigos do Parque, quando a Avenida do Poeta é fechada para o tráfego de veículos, e também para treinamento e atividades do Corpo de Bombeiros.

Quem foi Zuleide Higa

Nascida em Campo Grande, filha de um casal de descendência japonesa, Zuleide Simabuco Higa descobriu sua vocação no escritório de Arquitetura de Celso Costa, onde foi trabalhar por influência de um dos irmãos.

Com a ajuda da família, Zuleide realizou o sonho de cursar Arquitetura no Mackenzie, em São Paulo. De volta a Campo Grande, seguiu uma carreira brilhante, assinando projetos e obras emblemáticas na Capital. Trabalhou na Prefeitura de Campo Grande e na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul).

Se casou com Rene Yocitatsu Higa e tiveram três filhos: Mars, Marc e Tamilyn. Zuleide partiu em 2022, aos 65 anos, deixando um legado na história sul-mato-grossense.

O Centro de Múltiplo Uso - Arquiteta Zuleide Simabuco Higa está localizado na Avenida do Poeta com a Rua Gardênia, no Parque dos Poderes. A inauguração será neste domingo (8), às 9h30.