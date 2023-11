Homenagem aos músicos, sessões, reunião e visita são destaques da semana

A próxima semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será marcada pela realização da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), sessões, e a solenidade que celebra o Dia do Músico na Casa de Leis, com a outorga da Medalha Tom do Pantanal – Arara Azul.

Terça-feira (21)

Está prevista a partir das 8h, na terça-feira (21), a visita técnica de estudantes que integram o programa “Câmara vai à Escola”, do Poder Legislativo de Aparecida do Taboado. A visita acontece por proposição do deputado e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro (PP).

Quarta-feira (22)

O destaque na quarta-feira (22) é a realização da solenidade em celebração ao Dia do Músico e a entrega da “Medalha Tom do Pantanal – Arara Azul”, a partir das 19h, no Plenário Júlio Maia. A homenagem aos músicos que se destacam em Mato Grosso do Sul é uma proposição do deputado estadual Roberto Hashioka (União).

CCJR

A reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) acontece nas quartas, a partir das 8h. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e composta pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e João César Mattogrosso (PSDB).

Sessões plenárias

As sessões ordinárias da ALEMS acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É lá que são debatidos os temas de interesse da sociedade e são votados os projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão sul-mato-grossense.

Agenda

A agenda oficial do Poder Legislativo pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação diretamente por este link. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, em Campo Grande.

Acompanhe o trabalho parlamentar pelas mídias sociais oficiais no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e no Portal da ALEMS. Confira também a TV Assembleia MS nos canais 7.2, sinal aberto da TV ALEMS, e no canal 9 da Claro NET TV, e ainda no link TV ALEMS. O sinal aberto da Rádio ALEMS está na FM 105.5, ou no link Rádio ALEMS.