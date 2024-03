Homenagem às mulheres na ALEMS reforça igualdade e resiliência

O Plenário Júlio Maia sediou nesta manhã (6) celebração alusiva ao Dia Internacional da Mulher, por proposição da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), em conjunto com as deputadas Lia Nogueira (PSDB) e Gleice Jane (PT). O Troféu Celina Jallad, instituído pela Resolução 03/2011, é entregue às mulheres na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), ressaltando a importância da participação das mulheres nos mais diversos cenários. Na política, Celina Jallad foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

A referência à força, resiliência e garra de mulheres que exercem funções majoritariamente ocupadas por homens foi o eixo da comemoração com o tema “Elas Podem”, que contou com a apresentação de música com a cantora Daniele Vicente e da dança Solo de Kitri, com a bailarina Yanni Shamanta. Também aconteceu simultaneamente abertura da Exposição Cultural Um Olhar Feminino, que continua no saguão Nelly Martins até o dia 22 de março.

O deputado e presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), reiterou que as mulheres alcançam o que quiserem. “É uma honra participar desta sessão solene em alusão ao dia da mulher, intitulada ‘Elas podem’, porque elas podem mesmo. Esta data emblemática que celebra as conquistas lutas e resistências das mulheres ao redor do mundo é uma ocasião para reconhecermos o papel fundamental das mulheres em nossa sociedade e reafirmamos o compromisso em promover a igualdade de gênero e garantir os direitos fundamentais de todas as mulheres, por meio de leis na Assembleia Legislativa. Juntos podemos e vamos construir um futuro igualitário para as mulheres de Mato Grosso do Sul”, destacou.

A deputada Mara Caseiro preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar. “A sessão solene alusiva ao Dia da Mulher foi pensada e idealizada para celebrar as mulheres que desafiaram normas sociais e estereótipos ao desafiarem e ingressaram em profissões predominantemente masculinas, com o tema ‘Elas podem’, estamos aqui para reconhecermos, não apenas as conquistas das mulheres, mas também as dificuldades, as barreiras e obstáculos superados ao longo do caminho. Que possamos sair daqui estimuladas para continuar a luta da igualdade e equidade entre homens e mulheres”, ressaltou.

A deputada Gleice Jane também compõe a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar. “Eu considero que estamos no processo de construção desse lugar, as mulheres fazem política em todo o momento. Se somos nós quem ajudamos a eleger e estamos no processo do trabalho de diálogos com as pessoas, a gente precisava ocupar esses espaços a gente ainda vive numa sociedade patriarcal que não reconhece o espaço das mulheres na política, mas ainda precisamos avançar essas cotas no parlamento, caminho grande a percorrer e faço um convite as mulheres a se juntar a nós e fazer esse enfrentamento porque a política pensada sob nosso olhar atende a toda população”, afirmou.

A deputada Lia Nogueira, proponente da solenidade e vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Doméstica e Familiar, ressaltou na tribuna a importância do espaço da mulher na política. “Nós, mulheres, servimos para qualquer que seja o cargo. Não queremos disputar com vocês [homens], queremos estar ao lado, com representatividade, coragem, luta, temos tudo isso. Precisamos trazer isso para nós. O nosso espaço é aqui, é na Assembleia Legislativa, nos governos, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, e não mais como cotas. Que esse ano a gente possa fazer diferente. Esse troféu é de uma importância gigantesca, de uma mulher que fez história em Mato Grosso do Sul e abriu caminho para que tantas mulheres pudessem ocupar esse espaço”, reiterou.

Foram homenageadas com troféu Celina Jallad Maria Lucia Nogueira Fernandes, Aparecida das Graças de Jesus, Carina Giatti Sodré,Talitha Helena de Souza Araújo, Eliana Augusta de Oliveira Gomes, Sonia Silva de Jesus, Camila dos Santos Silveira, Gilda Macedo, Regina Duarte, Marina Ricardo Nunes Silva, Neide Maria Rodrigues, Angelita Aparecida Pimenta dos Reis, Carla Rouledo Moretti Leite, Lucilene Lopes Martins, Patrícia Elias Cozzolino, Cleide Maria da Silva, Maria Tulia Bertoni, Ilda Ferreira dos Santos, Ingrid Delamare Teixeira, Sabrinne Teodoro Azambuja, Anilda Tognon, Délia Razuk repre. Tatiane Fioravante, Leila Aparecida Aivi Rodrigues, Bia Cavassa, Irene Margarida Lajos Kemp, Neide Garrido, Mirani Salviano dos Santos, Vânia Abrão de Melo, Laureci Correa Tomazinho.

Os deputados Pedrossian Neto (PSD), Caravina (PSDB), Paulo Corrêa (PSDB), Lucas de Lima (PDT), Roberto Hashioka (União), Neno Razuk (PL), Coronel David (PL), Paulo Duarte (PSB), João Henrique (PL), Junior Mochi (MDB), Pedro Kemp (PT), Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e Renato Câmara (MDB) participaram da cerimônia, entre outras autoridades.