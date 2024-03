Homenagens às mulheres são destaques da semana na ALEMS

Na agenda de 3 a 9 de março na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os destaques são as celebrações alusivas a Semana da Mulher. Homenagens, entregas de honraria e debates sobre os desafios para igualdade de gênero e o fim da violência fazem parte da programação.

Segunda-feira (4)

Às 9h, no plenário, será realizada a Acolhida dos Servidores da ALEMS, evento coordenado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, presidida pela deputada estadual Mara Caseiro (PSDB). Haverá uma palestra com Ariane Oshiro com o tema “Comunicação para fluidez no trabalho”.

Quarta-feira (6)

A partir das 8h, acontecerá a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. A pauta dos projetos relatados e a serem distribuídos é divulgada por este link.

Já às 9h, no plenário, será realizada a sessão solene para entrega do Troféu Celina Jallad, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente em 8 de março. O evento é de proposição das deputadas Mara Caseiro, Lia Nogueira (PSDB) e Gleice Jane (PT).

Quinta-feira (7)

Após a sessão ordinária, o 1º secretário da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), faz a entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense ao cardeal Ángel Fernández Artime, Reitor-Mor dos Salesianos, sendo o 10º sucessor de Dom Bosco.

Sexta-feira (8)

No Dia Internacional da Mulher, o presidente Gerson Claro recebe as servidoras para um café da manhã, no saguão principal da ALEMS, a partir das 8h30.

