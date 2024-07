Homologado o resultado final do X Concurso Público para Servidores do TJMS

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul homologou durante sessão desta quarta-feira, dia 24 de julho, o resultado final do X Concurso Público para a formação de Cadastro de Reserva para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do TJMS.

O concurso, realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), ofereceu 860 vagas para cadastro de reserva nos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior da Estrutura Funcional do Poder Judiciário do Estado.

A prova objetiva foi aplicada no dia 12 de maio, em Campo Grande. O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Segundo o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, a realização do concurso público é parte das metas da atual administração para melhorar a prestação jurisdicional e fortalecer a instituição. Desde o início de 2023, vários investimentos foram realizados, aprimorando e aperfeiçoando os serviços prestados pela Justiça, como melhorias na Central de Processamento Eletrônico, no Sistema de Automação da Justiça e no Núcleo de Soluções de Conflitos. Todos esses avanços demandam novos servidores, e este concurso visa suprir essa necessidade.

O resultado final do concurso será publicado no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e divulgado no site da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjms24). A convocação dos candidatos com deficiência, negros e indígenas aprovados e classificados observará a proporcionalidade e a alternância com os candidatos de ampla concorrência.

Importante ressaltar que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os atos convocatórios publicados após a homologação do concurso público, bem como comunicar diretamente ao TJMS eventuais mudanças de endereço, telefone e e-mail, por meio do endereço eletrônico sgp.cpv@tjms.jus.br. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de dados pessoais.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul